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06.05.19 12:29

Экипаж сгоревшего SSJ-100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

© РИА Новости. Следственный комитет РФ
6 мая. Interfax-Russia.ru - Члены экипажа рассказали, что катастрофе Superjet-100 предшествовала плохая погода в виде града, удар молнии в корпус самолета и утрата связи с диспетчером, после чего судно было переведено на ручное аварийное управление.

"Мы взлетели, попали в тучу - был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё было очень быстро", - сказала в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) бортпроводница рейса SU1492 Татьяна Касаткина.

По ее словам, после жесткого приземления "люди стали соскакивать с кресел, продвигаться (в выходу - ИФ), хотя самолет был еще на скорости".

"Самолет остановился, началась эвакуация сразу же. Я выталкивала (на аварийный трап) пассажиров", - сказала Т.Касаткина.

Со своей стороны командир экипажа Денис Евдокимов сообщил: "Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета не через компьютер, а на прямую - на аварийный режим управления".

"Не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту радиостанции, но она была кратковременной и прерывистой после включения режима самого передатчика. Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", - сказал Д.Евдокимов.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 78 человек. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако, жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, 40 или 41 человек. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц), в рамках которого следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

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