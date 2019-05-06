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06.05.19 12:40
День Победы в Петербурге ожидается без осадков
По данным синоптиков, формирование погодных условий в Петербурге и Ленинградской области будет происходить под чередующимся влиянием южных циклонов и полей повышенного давления.
Ожидается преимущественно дождливая погода. Днем 7 и 10 мая в отдельных районах области - с ливнями и грозами, но 9 мая осадков не ожидается. Ветер преимущественно южных направлений - от слабого до умеренного, при грозе возможны порывы до сильного.
Температура воздуха по области ночью 8 и 9 мая от минус 1 до плюс 4 градусов, 7 и 10 мая - плюс 3-8 градусов, днем температура к концу недели будет постепенно повышаться от плюс 7-12 градусов до 17-22 градусов тепла.
В Петербурге температура воздуха ночью ожидается на уровне плюс 3-7 градусов, днем 7 мая - плюс 6-8 градусов. К концу недели станет теплее до 13-18 градусов.
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