День Победы в Петербурге ожидается без осадков

06.05.19 12:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 мая. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в течение недели ожидается потепление и периодические дожди с ливнями, но День Победы прогнозируется без осадков, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

По данным синоптиков, формирование погодных условий в Петербурге и Ленинградской области будет происходить под чередующимся влиянием южных циклонов и полей повышенного давления.

Ожидается преимущественно дождливая погода. Днем 7 и 10 мая в отдельных районах области - с ливнями и грозами, но 9 мая осадков не ожидается. Ветер преимущественно южных направлений - от слабого до умеренного, при грозе возможны порывы до сильного.

Температура воздуха по области ночью 8 и 9 мая от минус 1 до плюс 4 градусов, 7 и 10 мая - плюс 3-8 градусов, днем температура к концу недели будет постепенно повышаться от плюс 7-12 градусов до 17-22 градусов тепла.

В Петербурге температура воздуха ночью ожидается на уровне плюс 3-7 градусов, днем 7 мая - плюс 6-8 градусов. К концу недели станет теплее до 13-18 градусов.