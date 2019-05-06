Площадь Победы в Туле будет реконструирована

06.05.19 12:42

© РИА Новости. Андрей Варенков

6 мая. Interfax-Russia.ru - В Туле будет проведена реконструкция Площади Победы, на которой расположен памятник защитникам города в годы Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в городской администрации.

"Площадь была открыта в 1968 году. С этого времени капитальный ремонт объекта не проводился. В общей сложности на проведение работ из городского бюджета планируется выделить около 20 млн рублей, но эта сумма будет еще корректироваться", - сказал собеседник агентства.

В первую очередь на площади планируется заменить плиточное покрытие, привести в порядок тротуары, ступени, благоустроить прилегающую территорию.

Работы планируется завершить в сентябре ко Дню города.

Официальное открытие Площади Победы в Туле состоялось 16 октября 1968 года. В состав мемориала входит четырехметровая скульптура "Солдат и рабочий" - памятник защитникам Тулы, а также вечный огонь в окружении трех стальных штыков высотой до 51 м. На площади расположены 17 стел - в честь городов-героев и воинских частей, оборонявших Тулу в 1941 году.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле 7 декабря 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".