Метеоусловия стали одной из причин инцидента с Boeing-737 в Норильске

06.05.19 12:45

© РИА Новости. Нина Зотина

6 мая. Interfax-Russia.ru - Одной из причин выкатывания Boeing-737-800 с пассажирами за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске стали сложные метеоусловия, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе авиакомпании "Нордстар" (NordStar).

"Самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс TY-217 из Красноярска в Норильск, совершил посадку в аэропорту назначения в сложных метеоусловиях. После посадки в условиях сильной метели произошло незначительное выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы на концевую полосу безопасности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, при осмотре воздушного судна повреждений не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Сопутствующей причиной выкатывания, по предварительным данным, послужили сложные метеорологические условия в аэропорту Норильска", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находился 101 пассажир и шесть членов экипажа. После посадки пассажиры самостоятельно покинули борт самолета по трапу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Норильска в понедельник самолет с пассажирами рейса Красноярск-Норильск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет.

Из-за сильной метели в этот день 15 рейсов были задержаны или отменены в аэропорту Норильска, было закрыто движение по дороге в аэропорт.

В настоящее время штормовое предупреждения снято.