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06.05.19 13:05

Спорные страницы изымут из учебника истории, вызвавшего критику крымских татар

© РИА Новости. Евгения Новоженина
6 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма приняли решение изъять главу из учебного пособия для десятиклассников по истории Крыма, вызвавшего критику на полуострове из-за позиции авторов по поводу роли крымских татар в Великой Отечественной войне.

"Решение принято с целью предотвращения конфликта на межнациональной почве. Указанная глава - о коллаборационизме - будет изъята из учебника. К началу учебного года эта работа будет проведена", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма в понедельник.

Ранее глава ведомства Наталья Гончарова сообщала, что предложение изъять спорные страницы с "некорректной" информацией поступило от группы экспертов, сформированной для изучения пособия после озвученной критики.

В середине февраля совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие "История Крыма для 10-х классов". Как утверждают авторы документа, крымские татары представлены в книге как коллаборационисты, активно сотрудничавшие с германскими оккупационными войсками.

Учебное пособие выпущено издательством "Просвещение" в 2018 году. В числе авторов и экспертов научно-редакционного совета - крымские ученые и политики. Координатором проекта указан заместитель министра образования, науки и молодежи республики Айдер Аблятипов.

По данным министерства просвещения России, вызвавшее нарекания пособие по истории Крыма отсутствует в федеральном перечне учебников.

18-20 мая 1944 года по указу Иосифа Сталина была проведена депортация крымско-татарского народа - более 190 тыс. человек выселили из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал, обвинив в массовом сотрудничестве с фашистами и расправе над советскими партизанами. В годы войны из Крыма также выселили немцев, армян, болгар и греков.

В конце 1980-х годов советские власти реабилитировали крымских татар, началось их возвращение на полуостров. В настоящее время в Республике Крым проживают 1,9 млн человек, из них около 15% - крымские татары.

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