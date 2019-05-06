В Геленджике построили гольф-клуб за 2,5 млрд рублей

06.05.19 13:42

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 мая. Interfax-Russia.ru - ООО "Геленджик Гольф Резорт" открыло в Геленджике первый на Черноморском побережье гольф-клуб, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей.

На территории гольф-клуба построено поле на 18 лунок чемпионского уровня для проведения любительских и профессиональных турниров, а также многофункциональная гольф-академия с тренировочной зоной. Объект станет школой олимпийского резерва и базой для сборной Российской Федерации по гольфу.

Вместе с тем городские СМИ сообщают, что в рамках проекта также ведется строительство одноименного коттеджного поселка. На его территории запроектирована 81 вилла и 9 таунхаусов. Отмечается, что поселок будет сдан в четвертом квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что соглашение о строительстве гольф-клуба было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2017 году между представителями "Геленджик Гольф Резорт" и властями Краснодарского края. Тогда озвучивались инвестиции в 2 млрд рублей. Предполагалось, что проект будет реализован к 2020 году.