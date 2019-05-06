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06.05.19 13:42
В Геленджике построили гольф-клуб за 2,5 млрд рублей
Инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей.
На территории гольф-клуба построено поле на 18 лунок чемпионского уровня для проведения любительских и профессиональных турниров, а также многофункциональная гольф-академия с тренировочной зоной. Объект станет школой олимпийского резерва и базой для сборной Российской Федерации по гольфу.
Вместе с тем городские СМИ сообщают, что в рамках проекта также ведется строительство одноименного коттеджного поселка. На его территории запроектирована 81 вилла и 9 таунхаусов. Отмечается, что поселок будет сдан в четвертом квартале текущего года.
Ранее сообщалось, что соглашение о строительстве гольф-клуба было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2017 году между представителями "Геленджик Гольф Резорт" и властями Краснодарского края. Тогда озвучивались инвестиции в 2 млрд рублей. Предполагалось, что проект будет реализован к 2020 году.
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