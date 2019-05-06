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06.05.19 13:44
Около 70 тыс. жителей Орла остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
"Сегодня в 12:15 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Орловской области поступило сообщение об аварии на магистральном трубопроводе на Кромском шоссе в городе Орле. Образовался свищ на стыке магистрального трубопровода диаметром 900 мм", - говорится в информации.
По предварительным данным, в зону отключения из-за прорыва на трубопроводе попали 703 дома разной этажности с населением 70 тыс. человек, а также 13 школ, 31 детский сад, пять поликлиник, одно высшее учебное заведение, семь колледжей.
Отмечается, что социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей в зоне отключения нет.
Предварительное время восстановления водоснабжения - 19:00.
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