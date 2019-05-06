Около 70 тыс. жителей Орла остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

06.05.19 13:44

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 мая. Interfax-Russia.ru - Коммунальная авария на магистральном трубопроводе в Заводском районе Орла оставила без холодного водоснабжения 70 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

"Сегодня в 12:15 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Орловской области поступило сообщение об аварии на магистральном трубопроводе на Кромском шоссе в городе Орле. Образовался свищ на стыке магистрального трубопровода диаметром 900 мм", - говорится в информации.

По предварительным данным, в зону отключения из-за прорыва на трубопроводе попали 703 дома разной этажности с населением 70 тыс. человек, а также 13 школ, 31 детский сад, пять поликлиник, одно высшее учебное заведение, семь колледжей.

Отмечается, что социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей в зоне отключения нет.

Предварительное время восстановления водоснабжения - 19:00.