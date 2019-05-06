Катастрофа в Шереметьево: эксперты озвучили версии катастрофы в "Шереметьево"
  
Новые пошлины: к покупкам россиян в зарубежных интернет-магазинах могут добавить 15% пошлины
   
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарной выдаче паспортов жителям Донбасса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
06.05.19 13:47

Глава красноярского Канска уволена в связи с утратой доверия - прокуратура

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
6 мая. Interfax-Russia.ru - Канский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к горсовету Канска (Красноярский край) об изменении причины отставки бывшего мэра Надежды Качан, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В решении Канского горсовета о прекращении полномочий главы вместо "отставки по собственному желанию" формулировка изменена на "отставку в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

По информации прокуратуры, конфликт интересов обнаружен при утверждении схемы теплоснабжения города в интересах компании, учредителем и управляющим которой являлся племянник Н.Качан.

Представление прокурора об изменении формулировки было внесено в горсовет в 2018 году. Однако представительный орган тогда принял отставку мэра "по собственному желанию".

"По решению суда Канский городской совет депутатов обязан направить в Правительство РФ сведения о Н.Качан как о лице, к которому применено взыскание в виде освобождения от должности в связи с утратой доверия, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Надежда Качан покинула пост главы города Канска. Сама она объясняла причину своей отставки в готовности "уступить место человеку с новым взглядом на развитие города".

Также сообщалось, что в июле 2017 года следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Канска по статье "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" в связи с масштабными пожарами, во время которых погибли два человека и пострадали дома на нескольких улицах. Ущерб от огня составил 67 млн рублей. По версии следствия, Н.Качан не обеспечила ликвидацию нескольких свалок отходов лесопиления, из-за которых произошло возгорание.

Н.Качан была главой Канска с 2012 года. Ранее работала в системе образования Канска, была учителем математики, завучем, директором лицея.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.05.19 17:50
Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина
.
  06.05.19 14:44
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Калви
.
  06.05.19 14:22
Брату Кокорина отказали в возбуждении дела о побоях против Соловчука
.
  06.05.19 13:56
Трое членов экипажа сгоревшего SSJ-100 находятся в институте Склифосовского
.
  06.05.19 12:29
Экипаж сгоревшего SSJ-100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
.
  06.05.19 11:47
Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года
.
  06.05.19 11:34
В Москве начали отключать отопление
.
  06.05.19 11:22
Следствие назвало три основные версии катастрофы SSJ-100 в "Шереметьево"
.
  06.05.19 11:20
Генетические и судебно-медицинские экспертизы назначат по делу о катастрофе в Шереметьево
.
  06.05.19 10:37
Семьям, потерявшим кормильца в авиакатастрофе в "Шереметьево", назначат пенсии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket