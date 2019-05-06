Глава красноярского Канска уволена в связи с утратой доверия - прокуратура

06.05.19 13:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 мая. Interfax-Russia.ru - Канский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к горсовету Канска (Красноярский край) об изменении причины отставки бывшего мэра Надежды Качан, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В решении Канского горсовета о прекращении полномочий главы вместо "отставки по собственному желанию" формулировка изменена на "отставку в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

По информации прокуратуры, конфликт интересов обнаружен при утверждении схемы теплоснабжения города в интересах компании, учредителем и управляющим которой являлся племянник Н.Качан.

Представление прокурора об изменении формулировки было внесено в горсовет в 2018 году. Однако представительный орган тогда принял отставку мэра "по собственному желанию".

"По решению суда Канский городской совет депутатов обязан направить в Правительство РФ сведения о Н.Качан как о лице, к которому применено взыскание в виде освобождения от должности в связи с утратой доверия, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Надежда Качан покинула пост главы города Канска. Сама она объясняла причину своей отставки в готовности "уступить место человеку с новым взглядом на развитие города".

Также сообщалось, что в июле 2017 года следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Канска по статье "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" в связи с масштабными пожарами, во время которых погибли два человека и пострадали дома на нескольких улицах. Ущерб от огня составил 67 млн рублей. По версии следствия, Н.Качан не обеспечила ликвидацию нескольких свалок отходов лесопиления, из-за которых произошло возгорание.

Н.Качан была главой Канска с 2012 года. Ранее работала в системе образования Канска, была учителем математики, завучем, директором лицея.