Краснодарский край ограничит высоту жилых домов на расстоянии до 500 м от моря

06.05.19 13:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал региональный закон, ограничивающий строительство высотного жилья на прибрежных курортных территориях Черного и Азовского морей.

Текст документа - поправки в Градостроительный кодекс Краснодарского края, вступающие в силу 15 мая, - опубликован в понедельник на официальном сайте администрации края.

Закон, который был принят в апреле депутатами регионального Законодательного собрания, обязывает муниципалитеты при подготовке правил землепользования и застройки на участках в пределах 500 метров от береговой линии считать приоритетными курортные объекты - гостиницы, бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, курортные поликлиники, санатории для детей, санатории-профилактории.

Жилые дома, многоквартирные жилые дома, а также популярные у малого и среднего бизнеса комплексы апартаментов и апарт-отели в перечень приоритетных не включены. Такие объекты, согласно закону, местные власти должны относить к условно разрешенным видам капитального строительства, их высота не должна превышать 20 метров.

Новые нормы касается городов и районов, имеющих выход на побережье Черного и Азовского морей - Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского и Щербиновского районов.