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Трое членов экипажа сгоревшего SSJ-100 находятся в институте Склифосовского

© РИА Новости. Евгений Одиноков
6 мая. Interfax-Russia.ru - В Институте Склифосовского находятся командир корабля, второй пилот и бортпроводница в шоковом состоянии после катастрофы в "Шереметьево", сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В институте Склифосовского находятся в состоянии средней тяжести командир корабля, второй пилот и бортпроводница. В основном - отравление продуктами горения, серьезная шоковая реакция", - сказала В.Скворцова журналистам в понедельник.

По ее словам, пострадавшие члены экипажа "требуют наблюдения и коррекции".

Она отметила, что в больницах, принявших пострадавших, "работают опытные психологи психиатры из центра Сербского".

В.Скворцова добавила, что психологи работают не только с пострадавшими, но и с родными. Пока, по ее словам, люди "в шоке, не могут осознать, что произошло".

Министр сообщила, что у одной женщины, находящейся в Институте Вишневского, "ожоги верхних дыхательных путей второй и третьей степени достаточно тяжёлые, множественные ушибы, ожоги пламенем 15% тела, но неглубокие, не представляют тяжести для состояния".

"Самое главное - правильный режим вентиляции, не пропустить осложнений. Эрозия верхних дыхательных путей может быть воротами для инфекции. Мы это обсудили, все делается для того, чтобы так не случилось. Пострадавшие получают комплексную терапию", - сказала В.Скворцова.

По ее информации, ещё двое пострадавших в Институте Вишневского находятся в состоянии средней тяжести, в основном они отравились продуктами горения, без ожогов.

В Институте Склифосовского находятся четверо пострадавших - "одна тяжёлая пациентка 50 лет с политравмой, ожогом верхних дыхательных путей, очень напоминает пациентку из Вишневского, тоже ожоги не более 15% тела", сказала В.Скворцова.

В медцентре ФМБА находится ещё один пострадавший, "у которого было подозрение на острый инфаркт миокарда, но подтвердили гипертонический криз", добавила министр.

Накануне вечером следовавший из Москвы в Мурманск самолет Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

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