Счет для сбора помощи близким жертв катастрофы SSJ-100 откроют в Заполярье

06.05.19 14:16

© РИА Новости. Павел Львов

6 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области будет открыт счет для сбора помощи близким жертв авиакатастрофы в Шереметьево, сообщил врио губернатора Андрей Чибис в соцсети.

"Люди просили открыть счёт для сбора помощи - и это будет сделано", - написал глава региона в Фейсбуке.

Он добавил, что его "очень тронуло, что наши люди уже вчера ночью сами предлагали помочь родственникам пострадавших - отвезти в аэропорт, встретить, просто поговорить и быть рядом".

По информации А.Чибиса, двое пострадавших жителей Заполярья "находятся в больницах, за их жизнь борются врачи, делается всё возможное".

Врио губернатора особо подчеркнул, что региональные власти взяли на себя все организационные вопросы, а в случае каких-либо сбоев попросил обращаться к нему лично через соцсети.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Ранее А.Чибис сообщил, что среди погибших - 26 жителей Мурманской области, включая двух детей и двух сотрудников региональных министерств. Кроме того, проверяется информация, что погибший бортпроводник также был жителем Заполярья.

В пресс-службе городской администрации Мурманска сообщили, что городской отдел ЗАГСа организовал дежурство для выдачи справок родственникам погибших в результате авиакатастрофы в "Шереметьево".

"Справки родственникам погибших в авиакатастрофе будут выдавать специалисты по выдаче повторных документов 6, 7, 8 мая - с 9 до 17 часов без обеда", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер уточнила "Интерфаксу", что среди погибших - десять мурманчан.

Решением правительства Мурманской области семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие - по 500 тыс. рублей.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур.