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06.05.19 14:22

Брату Кокорина отказали в возбуждении дела о побоях против Соловчука

© РИА Новости. Алексей Куденко
6 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению обвиняемого в хулиганстве Кирилла Кокорина - младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина, просившего следствие проверить действия водителя Виталия Соловчука, который признан потерпевшим по их делу, на предмет побоев, следует из материалов расследования.

"Изучается постановление, согласно которому ОМВД по Пресненскому району отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Кирилла Кокорина", - огласил материалы дела адвокат Вячеслав Барик, защищающий К.Кокорина, в Пресненском суда Москвы в понедельник.

О том, что молодой человек подал заявление в отношении В.Соловчука о побоях с его стороны, стало известно в декабре 2018 года на заседании столичного Тверского суда, где рассматривался вопрос о продлении сроков ареста братьям Кокориным, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и их приятелю Александру Протасовицкому.

Тогда адвокат В.Барик заявил, что потерпевший В.Соловчук был зачинщиком драки у гостиницы "Пекин" и, более того, сам нанес несколько ударов К.Кокорину. В этой связи, по его словам, следователю было подано заявление с просьбой проверить действия водителя.

Как следует из документов, оглашенных В.Бариком на заседании Пресненского суда в понедельник, следователь, которому К.Кокорин подал заявление, провел по нему проверку, составил рапорт об обнаружении признаков преступления, после чего направил материалы в ОМВД по Пресненскому району, где отказались возбуждать уголовное дело.

Адвокат добавил, что указанное "отказное" постановление было оспорено в суде, при этом уже после подачи жалобы его отменила прокуратура.

Братья Кокорины, П.Мамаев и А.Протасовицкий в октябре прошлого года стали фигурантами резонансного уголовного дела о потасовках в Москве.

С 9 апреля 2019 года уголовное дело находится на рассмотрении Пресненского суда.

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