Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выплатили более 50 млн рублей

06.05.19 14:25

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Забайкальского края выплачивают жителям региона компенсации за частичную и полную потерю имущества от пожаров, сообщает пресс-служба краевого правительства в понедельник.

"Единовременную поддержку в размере 10 тыс. рублей получили 716 человек, 43 пострадавшим выплатили по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 418 пострадавшим - по 100 тыс. рублей за полную утрату", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма уже выплаченных средств составила 51 млн 110 тыс. рублей.

Глава края Александр Осипов поручил проконтролировать, как до пострадавших доходят выплаты, у всех ли есть доступ к банкомату или возможность добраться почтальону. Также он заявил, что необходимо помочь пострадавшим в выборе места для строительства нового дома.

"Нужно поставить срок по установке временных домиков или палаток для тех людей, которые решили остаться в своих населенных пунктах до окончания строительства нового жилья. Нужно проверить, везде ли животные обеспечены кормами", - цитирует пресс-служба главу региона.

Продолжают работать пункты временного размещения в санаториях "Шиванда", "Дарасун" и "Ургучан", кроме того, 150 пострадавших школьников получат возможность отправиться на отдых во Всероссийский детский центр "Океан".

Ожидается, что до конца мая будут очищены и озеленены территории населенных пунктов, пострадавшие от пожаров.

Как сообщалось, степной пожар из Монголии уничтожил более 100 домов в 14 населенных пунктах Забайкальского края, имущества лишились более 400 человек.