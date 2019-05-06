"Сухой закон" будет действовать в День Победы в Тюменской области

06.05.19 14:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 мая. Interfax-Russia.ru - Продажа алкогольной продукции будет запрещена в Тюменской области 9 мая.

"В День Победы в соответствии с постановлением регионального правительства будет действовать запрет на продажу алкоголя во всех магазинах области", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник сотрудник отдела лицензирования областного департамента потребительского рынка и туризма.

При этом он уточнил, что запрет не будет касаться продажи алкоголя в ресторанах, кафе, барах и закусочных.

"Однако продажа спиртного на вынос в заведениях общественного питания будет расцениваться как незаконная", - отметил собеседник агентства.