Авиакомпания "Россия" приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку до июля

06.05.19 14:41

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".

Согласно расписанию рейсов, авиакомпания "Россия" прерывает полеты на Шри-Ланку с 11 мая до 2 июля. На Бали рейсы будут осуществляться до 23 мая, после этого полеты возобновятся 1 июля.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристам предлагают возврат денежных средств в течение 30 дней или перелет другой авиакомпанией со стыковкой и доплатой со стороны путешественников.

"Отметка об отмене рейсов на Бали появилась в выписанных бронированиях в личных кабинетах на сайтах туроператоров. При этом ряд туристов забронировал отели на курорте по невозвратным тарифам", - рассказали в ассоциации.

Порталу "Интерфакс-Туризм" не удалось оперативно получить комментарии о причинах приостановки рейсов в пресс-службе авиакомпании.

21 апреля, на католическую Пасху, в трех гостиницах Шри-Ланки произошла серия взрывов, в которых погибли более 320 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ. 25 апреля МИД РФ и Ростуризм рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку, а туроператорам - приостановить продажи туров. С аналогичными рекомендациями выступили и МИДы многих других стран. Загрузка отелей острова в последние дни снизилась на 70%.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса поиска авиабилетов Aviasales, с 26 апреля по 1 мая 2019 года число поисковых запросов по направлению снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года.

Авиакомпания "Россия" открыла прямой рейс из Москвы на Бали в конце октября 2018 года, рейс выполняется трижды в неделю. По данным Aviasales, спрос у российских туристов на поездки на Бали растет, но большинство выбирает более дешевые билеты со стыковкой.

"Количество бронирований авиабилетов с начала года увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. И если прямые рейсы стоят от 50 тыс. рублей туда-обратно, то рейсы с пересадками обходятся путешественникам от 35 тыс. рублей. Большинство россиян предпочитает покупать билеты по более низкой цене", - пояснил PR-директор сервиса Янис Дзенис.