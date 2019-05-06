Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Калви

06.05.19 14:44

© РИА Новости. Антон Денисов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в понедельник признал законным продление домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.

"Постановление Басманного суда о продлении в отношении Калви меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 14 июля оставлено без изменения. Кассационная жалоба защита - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом апелляционная инстанция не нашла оснований для освобождения М.Калви из-под домашнего ареста и назначения ему меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу М.Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, а также генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил М.Калви и А.Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).