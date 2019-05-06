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Володин и Матвиенко внесли в Думу законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным

© РИА Новости. Алексей Никольский
6 мая. Interfax-Russia.ru - Спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

"Законопроект направлен на реализацию Послания президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей", - сообщил В.Володин журналистам в понедельник.

По его словам, "необходимые для этого средства уже заложены в бюджете".

"Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок", - сказал В.Володин.

Председатель Госдумы также сообщил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Государственной Думы.

Инициативу, внесенную в Госдуму В.Володиным и В.Матвиенко, поддержали и депутаты от других политических фракций. Законопроект позволит оказать помощь семьям, взявшим ипотечный кредит для покупки жилья, после рождения у них третьего или последующих детей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по законопроекту, предусматривающему возможность выделения из бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита для семей с тремя и более детьми.

"Минфину России, Минтруду России, Минстрою России и Минюсту России представьте предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на оказание помощи семьям, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 г. в таких семьях третьего или последующих детей", - сообщалось 25 апреля на сайте кабмина.

Поручения даны по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 году. Срок исполнения поручений - до 5 июня текущего года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, оглашая в феврале послание Федеральному Собранию, предложил в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

"Еще одно решение прямого действия: с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", - сказал В.Путин.

Он отметил, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января 2019 года.

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