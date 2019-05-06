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Авиакомпания "Ямал" передумала увеличивать парк SSJ-100 из-за дорогого обслуживания

© РИА Новости. Максим Блинов
6 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Ямал", в парке которой сейчас эксплуатируются 15 региональных самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов приобрести еще десять машин этого типа, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Василий Крюк.

"Не будем приобретать (еще десять SSJ-100 - ИФ). К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк (данного типа самолетов - ИФ)", - отметил В.Крюк.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона. Все имеющиеся у компании SSJ-100 были переданы ей в операционный лизинг по контракту с "Государственной транспортной лизинговой компанией". Рамочное соглашение предполагало поставку еще 10 машин к лету этого года.

В конце апреля сообщалось, что "Ямал" собирается арендовать несколько двигателей SaM146, которыми оснащаются "суперджеты". Соответствующий договор перевозчик заключил с "ОДК-Сатурн", российским акционером компании-производителя SaM146 - PowerJet (второй акционер - французская Safran). В пресс-службе "Ямала" тогда не комментировали, чем вызвана необходимость аренды дополнительных моторов. При этом в прошлом году неоднократно сообщалось о поломках SaM146 у действующих эксплуатантов SSJ-100, в том числе авиакомпании "Якутия". Это привело к дефициту двигателей под новое производство (моторы, предназначавшиеся для оснащения новых самолетов, шли как запасные для старых) и, как следствие, снижению поставок заказчикам.

Вместе с тем, по словам В.Крюка, авиакомпания пока не планирует приостанавливать эксплуатацию имеющихся SSJ-100. Как сообщалось, накануне вечером "суперджет" "Аэрофлота, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

"Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже предпринимать меры. Надо выявить причину, чтобы в будущем не допустить подобное. Держим руку на пульсе, предпринимаем ряд мер, ведется внутренняя работа", - отметил глава "Ямала".

Помимо SSJ-100 флот авиакомпании состоит из десяти CRJ-200, восьми А320, трех A321, одного Challenger-850.

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