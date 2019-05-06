Объекты для уничтожения химоружия перепрофилируют в комплексы по утилизации отходов

06.05.19 16:20

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химоружия, в производственно-технические комплексы по утилизации особо опасных отходов.

Документ опубликован на сайте правительства.

Постановлением принято решение о выделении в 2019-2023 гг. бюджетных инвестиций для создания четырех производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы), говорится в справке к постановлению.

При этом к концу 2024 года в эксплуатацию планируется ввести уже семь таких комплексов. Заказчиком работ определена госкорпорация "Росатом", застройщиком выступит ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".

В пояснении подчеркивается, что создание производственно-технических комплексов по утилизации особо опасных отходов "позволит значительно сократить объемы полигонного размещения таких отходов и количество несанкционированных свалок".

В 2017 году в России полностью завершился процесс уничтожения запасов химоружия, и было принято решение об использовании специализированных объектов для других нужд.

Планируется, что в 2023 году в эксплуатацию будут введены комплексы "Марадыковский", "Камбарка", "Щучье" и "Горный", каждый мощностью до 50 тыс. тонн в год.