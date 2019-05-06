Минтранс подготовит предложения по совершенствованию законодательства о безопасности эксплуатации самолетов

06.05.19 16:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минтранса Евгению Дитриху с учетом результатов расследования авиакатастрофы SSJ-100 в "Шереметьево" подумать над поправками в законодательство по обеспечению безопасности эксплуатации самолетов.

"С учетом результатов проведенного расследования представьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов", - говорится в поручении Д.Медведева, распространенном пресс-службой правительства.

Кроме того, премьер поручил Минтрансу и Минфину, а также правительствам Мурманской и Московской областей принять необходимые меры по оказанию финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе SSJ 100 в "Шереметьево".

Поручение должно быть выполнено к 8 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Также к 8 мая глава правительства поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой совместно с правительствами Мурманской и Московской областей принять необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в этой авиакатастрофе.

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся лайнер SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек, среди них трое детей и пятеро членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.