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06.05.19 17:14

Доход губернатора ЯНАО за 2018 год составил почти 65 млн рублей

© РИА Новости. Екатерина Штукина
6 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход за 2018 год в размере 64 млн 937 тыс. 51 рубля, сообщает пресс-служба главы региона.

"Существенное влияние на размер дохода оказало досрочное прекращение его полномочий в качестве заместителя губернатора ЯНАО 29 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Тогда Д.Артюхов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ямала, соответственно, от предыдущей должности был освобожден и получил компенсации за неиспользованные отпуска.

В сообщении отмечается, что в прошлом году Д.Артюхов отдыхал 11 дней, а суммарно за два с половиной года заместителем губернатора в команде предыдущего главы региона Д.Артюхов не использовал 141 день ежегодного оплачиваемого отпуска.

В собственности губернатора есть земельный участок площадью в 500 кв.м и легковой автомобиль, в пользовании - квартира площадью 72,5 кв.м.

Согласно сведениям о доходах за 2017 год, опубликованным на сайте правительства ЯНАО, Д.Артюхов в позапрошлом году заработал 25,4 млн рублей, супруга - 4,3 млн рублей.

Таким образом, в прошлом году доход главы региона вырос в 2,6 раза.

В сообщении пресс-службы губернатора также говорится, что выплата в мае 2018 года компенсаций за неиспользованные отпуска оказала влияние и на размер доходов остальных членов правительства. Так, первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников задекларировал 65,7 млн рублей, земельный участок в 2,855 тыс. кв.м, жилой дом площадью 623,4 кв.м, квартиру (82,5 кв.м) и нежилое помещение (89 кв.м). В собственности А.Ситникова находятся два легковых автомобиля, снегоход, квадроцикл, мотолодка и автомобильный прицеп.

Заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова задекларировала 50,907 млн рублей, два земельных участка (1,285 тыс. и 2,458 тыс. кв.м), два жилых дома (624,7 и 608,9 кв.м) и квартиру (75,9 кв.м).

Заместитель губернатора, директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров заработал 45,743 млн рублей, владеет тремя земельными участками (2 тыс., 1,4 тыс. и 374 кв.м), двумя домами (229,5 и 44,7 кв.м), тремя квартирами (70,1, 74,9 и 116,9 кв.м), двумя гаражами, нежилым помещением и тремя автомобилями.

Доход вице-губернатора Ирины Соколовой составил 42,3 млн рублей, у нее есть квартира (137,5 кв.м) и доля в 50% в квартире (364,1 кв.м).

Остальные заместители губернатора ЯНАО заработали менее 40 млн рублей. Самый маленький доход оказался у заместителя главы региона, экс-главы МЧС по ЯНАО Аркадия Бессонова - 4,634 млн рублей.

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