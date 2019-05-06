Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина

06.05.19 17:50

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Государственное обвинение попросило приговорить к одному году и пяти месяцам колонии общего режима полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина по делу о драках в Москве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Прошу назначить Мамаеву наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии общего режима, (...) Кокорину наказание в виде 1 года и пяти месяцев колонии общего режима", - заявила прокурор Светлана Тарасова в прениях сторон по делу спортсменов в понедельник.

"Оснований для условного наказания или назначения наказания "ниже низшего" подсудимым сторона государственного обвинения не усматривает", - отметила прокурор.

Для брата петербургского футболиста - Кирилла - прокурор попросила 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Еще одного фигуранта дела - Александра Протасовицкого - гособвинитель попросила приговорить к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

П.Мамаев, братья Кокорины и А.Протасовицкий осенью 2018 года стали фигурантами резонансного уголовного дела о потасовках в центре Москвы.

Речь идет о двух драках 8 октября 2018 года. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на улице Большая Никитская.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, К.Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Действия А.Протасовицкого квалифицированы так же, как и П.Мамаева.

Всех четверых прокурор С.Тарасова попросила полностью признать виновными по предъявленному им обвинению.

Как отметила в прениях сторон гособвинитель, в отношении В.Соловчука, "не предпринимавшего каких-либо противоправных действий", подсудимые устроили "позорное и циничное групповое избиение".

После конфликта у гостиницы, "не полностью удовлетворенные своими хулиганскими действиями", подсудимые и их знакомые "непринужденно направились в "Кофеманию", где и продолжили свой кураж, (...) стали сознательно совершать действия, явно противоречащие публичным нормам морали и этики, установленным в обществе", пояснила С.Тарасова.

По словам гособвинителя, потасовку с Д.Паком, за которого впоследствии вступился С.Гайсин, подсудимые начали, "желая противопоставить себя окружающим и, безусловно, понимая серьезность оскорбления, которое они готовились нанести всем гражданам, находящимся в ресторане".

В настоящее время время прения сторон продолжаются - свою позицию по рассмотренному делу начинает представлять сторона защиты.