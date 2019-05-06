Губернатор Вологодской области задекларировал 11 млн рублей доходов в 2018 году

06.05.19 17:31

© РИА Новости. Валерий Мельников

6 мая. Interfax-Russia.ru - Доход губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в прошлом году составил около 11 млн рублей, следует из опубликованных на сайте правительства региона сведений.

Из общей суммы доход, полученный О.Кувшинниковым в 2018 году по основному месту работы, составляет 6,1 млн рублей, остальное, как отмечается в документе, "иные доходы" (всего 4,9 млн рублей). За 2017 год губернатор заработал около 7,2 млн рублей (4,5 млн рублей - по основному месту работы, иные доходы - 2,7 млн).

В собственности у главы региона числятся два земельных участка: один площадью 1,8 тыс. кв. м, другой - 1,2 тыс. кв. м. Кроме того, у О.Кувшинникова есть свой жилой дом площадью 259,5 кв. м и автомобиль BMW. В 2017 году, помимо перечисленного имущества, губернатор Вологодчины также владел дачей площадью 149,3 кв. м, но в декларации за 2018 год этого объекта недвижимости нет.

Как отмечается в документе, доходы супруги вологодского губернатора в 2018 году составили почти 453 тыс. рублей (в 2017 году - 257 тыс. рублей). Она владеет квартирой площадью 62,8 кв. м и земельным участком площадью 4,2 тыс. кв. м. Жене О.Кувшинникова также принадлежат автомобили Suzuki и Audi.

Все объекты недвижимости, принадлежащие семье главы Вологодчины, находятся на территории РФ.