"Аэрофлот" выплатит по 5 млн рублей за каждого погибшего в катастрофе "Шереметьево"

06.05.19 18:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 мая. Interfax-Russia.ru - Правление Аэрофлота приняло решение о выплате по 5 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе в "Шереметьево", сообщили в компании.

"По 5 млн рублей получат семьи за каждого погибшего пассажира рейса SU1492 Superjet-100 компании "Аэрофлот", совершившего аварийную посадку в "Шереметьево". Выплаты начнутся 7 мая. Для получения компенсации родственники погибших могут обращаться в "АльфаСтрахование"", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по 1 млн рублей будет выплачено пассажирам рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация и по 2 млн рублей будет выплачено пассажирам, госпитализированным 5 мая в результате события, добавили в "Аэрофлоте".

"Указанные суммы будут выплачены "Аэрофлотом" в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным Федеральным законом", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что подать заявление получение компенсации можно в представительстве Аэрофлота в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве.