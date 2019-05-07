Забайкалье лидирует по площади природных пожаров в России

07.05.19 06:19

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Более половины всей площади контролируемых природных пожаров в России приходится на Забайкальский край, осложнилась ситуация и в Курганской области, где площадь охваченных огнем участков увеличилась в шесть раз, следует из сводки федеральной авиалесоохраны.

За минувшие сутки в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тыс. га. По данным на утро вторника, непотушенными остаются 85 возгораний на площади почти 61,4 тыс. га.

Забайкалье продолжает активно гореть, здесь огонь отмечен на 11 участках земель лесного фонда. За сутки площадь пожаров в регионе увеличилась в три раза - до 31,3 тыс. га.

Заметно осложнилась обстановка в лесах Курганской области, где четырьмя пожарами охвачены почти 11,2 тыс. га. Сутками ранее площадь лесных пожаров в этом регионе составляла около 1,9 тыс. га.

В Амурской области действуют семь природных очагов пожаров на площади 9,6 тыс. га, что заметно меньше, чем в понедельник (45,6 тыс. га). Девять лесных пожаров продолжаются в Иркутской области (5 тыс. га), 27 участков горят в Красноярском крае (1,1 тыс. га), четыре возгорания зафиксированы в Туве (660 га).

По три пожара действуют на землях лесного фонда в Приморском крае (198 га) и в Бурятии (171 га). Менее сотни гектаров горят в Хабаровском крае, Башкирии, Тюменской области, Республике Алтай и на Камчатке.

Продолжает гореть заповедник Хакасский (800 га) и национальный парк Тункинский (26 га).

Борьбу с пожарами в России ведут 4,1 тыс. человек, задействована 991 единица техники. В авиационном мониторинге и тушении - 62 воздушных судна.

В рамках межрегионального маневрирования в Забайкальском крае работают 20 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны, в Амурской области - 49 парашютистов-десантников, в Курганской области -106 парашютистов-десантников.

Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах РФ. Режим ЧС введен на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в трех районах Амурской области. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах РФ.