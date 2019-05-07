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07.05.19 06:30

Регионы ДФО получат более 1 млрд руб. на поддержку фермеров

© РИА Новости. Михаил Мордасов
7 мая. Interfax-Russia.ru - Межбюджетные трансферты в размере 1,07 млрд рублей в рамках реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" получат в течение трех лет 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Как сообщает во вторник пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта.

За счет этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта "Агростартап").

Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива.

Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В текущем году Дальний Восток получит более 360,3 млн рублей, еще 338,1 млн будет выделено в 2020 году и 370,2 млн в 2021 году.

В том числе Республика Бурятия получит 157,7 млн рублей, Республика Саха (Якутия) - 287,2 млн рублей, Забайкальский край - 143,4 млн рублей, Камчатский край - 39,8 млн рублей, Приморье - 96,5 млн рублей, Хабаровский край - 87,8 млн рублей, Амурская область - 145,8 млн рублей, Магаданская область - 26,5 млн рублей, Сахалинская область - 25,5 млн рублей, Еврейская автономная область - почти 40 млн рублей, Чукотка - 26,5 млн рублей.

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