Двух молодых тигров из Приморья выпустят на волю в два этапа

07.05.19 06:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 мая. Interfax-Russia.ru - Двухлетняя тигрица Елена и ее брат Павлик из реабилитационного центра тигров в Приморье будут выпущены в Амурской области в два этапа - хищникам придется первоначально адаптироваться к новой среде в вольере.

Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр" сообщает, что в центре реабилитации животных обездвижат и проведут контрольное ветеринарное обследование, а затем наденут ошейники с GPS-модулем.

Тигров доставят в Амурскую область в транспортировочной клетке и выпустят на волю, так называемым, "мягким" способом.

"Впервые эта процедура была применена при выпуске Сайхана и тигрицы из Лазо в мае 2018 года. При таком способе выпуска звери отправляются на волю не сразу по приезду, а спустя 5-7 дней, которые они проводят в специально сооруженном временном вольере", - говорится в сообщении.

Такой способ позволяет животным отойти от стресса, связанного с транспортировкой и резкой сменой обстановки. Во временный вольер специалисты поместят хищников спящими, оставят им пищу с водой и покинут территорию. Проснувшись, тигры проведут в вольере около недели, затем ограждение будет дистанционно открыто.

"В нашем желании принять Павлика и Елену у себя есть и прагматичная составляющая: там, где появляются тигры, как правило, исчезают волки, которые в последние годы стали источником проблем для местного населения", - приводятся в сообщении слова начальника отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Валерия Погасиенко.