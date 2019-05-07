Магаданский губернатор в 2018 году заработал около 5,5 млн рублей

07.05.19 06:38

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Доходы губернатора Магаданской области Сергея Носова в 2018 году составили 5 млн 487 тыс. рублей, следует из сведений, опубликованных на официальном сайте правительства региона.

В совместной собственности С.Носова - квартира площадью 125,9 кв. метров, гараж. Также глава Магаданской области арендует жилой дом площадью 237 кв. метров, еще одна квартира площадью 186 кв. метров находится в его безвозмездном бессрочном пользовании. Вся недвижимость находится в России.

С.Носову также принадлежат легковой автомобиль Bentley Continental GT 2005 года выпуска и Chevrolet Express G 1500, выпущенный в 2011 году.

Другие члены семьи С.Носова в декларации не указаны.

С.Носов в мае 2018 года был назначен врио главы Магаданской области, в сентябре избран губернатором региона. С 2012 года С.Носов был мэром Нижнего Тагила.