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07.05.19 06:38
Магаданский губернатор в 2018 году заработал около 5,5 млн рублей
В совместной собственности С.Носова - квартира площадью 125,9 кв. метров, гараж. Также глава Магаданской области арендует жилой дом площадью 237 кв. метров, еще одна квартира площадью 186 кв. метров находится в его безвозмездном бессрочном пользовании. Вся недвижимость находится в России.
С.Носову также принадлежат легковой автомобиль Bentley Continental GT 2005 года выпуска и Chevrolet Express G 1500, выпущенный в 2011 году.
Другие члены семьи С.Носова в декларации не указаны.
С.Носов в мае 2018 года был назначен врио главы Магаданской области, в сентябре избран губернатором региона. С 2012 года С.Носов был мэром Нижнего Тагила.
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