|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.05.19 06:56
Более 44 млн рублей будет направлено на оснащение школ искусств в Якутии
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Якутии Владимир Солодов.
"Согласно документу, общая сумма финансирования с учетом средств федерального бюджета составляет 44,325 млн рублей. В текущем году из госбюджета республики будет направлено 3,546 млн рублей бюджетам муниципальных образований на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами", - говорится в сообщении.
Средства из республиканского бюджета республики будут направлены Детской школе искусств им. А.Созонова Среднеколымского района, Детским школам искусств №1 и №2 Якутска, Черской школе искусств Нижнеколымского района, Детской школе искусств Нерюнгри, Майинской детской школе искусств им. М.К. Поповой Мегино-Кангаласского района, Намской детской школе искусств им. З.П. Винокурова и Детской школе искусств Нюрбинского района.
Постановление принято в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".
|
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket