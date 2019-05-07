Более 44 млн рублей будет направлено на оснащение школ искусств в Якутии

07.05.19 06:56

© РИА Новости. Владимир Песня

7 мая. Interfax-Russia.ru - Школы искусств Якутии получат более 44 млн рублей на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, сообщает во вторник пресс-служба регионального главы и правительства.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

"Согласно документу, общая сумма финансирования с учетом средств федерального бюджета составляет 44,325 млн рублей. В текущем году из госбюджета республики будет направлено 3,546 млн рублей бюджетам муниципальных образований на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами", - говорится в сообщении.

Средства из республиканского бюджета республики будут направлены Детской школе искусств им. А.Созонова Среднеколымского района, Детским школам искусств №1 и №2 Якутска, Черской школе искусств Нижнеколымского района, Детской школе искусств Нерюнгри, Майинской детской школе искусств им. М.К. Поповой Мегино-Кангаласского района, Намской детской школе искусств им. З.П. Винокурова и Детской школе искусств Нюрбинского района.

Постановление принято в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".