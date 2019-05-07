Четыре региона Сибири получат на повышение производительности труда 108,5 млн рублей

07.05.19 07:09

© РИА Новости. Артем Житенев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Кузбасс, Томская область, Алтайский и Красноярский край в текущем году получат из федерального бюджета 108,5 млн рублей на реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения правительства РФ.

За исключением Кемеровской области для всех регионов Сибири, участвующих в нацпроекте, установлен объем трансфертов в сумме 28 млн 875,8 тыс. рублей, для Кузбасса - 21 млн 911,3 тыс. рублей.

Всего в 2019 году предусмотрено выделение из федерального бюджета 1 млрд 965,8 млн рублей межбюджетных трансфертов. Их получат 36 регионов.