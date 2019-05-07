"Шереметьево" возобновило работу обеих взлетно-посадочных полос после катастрофы SSJ-100

07.05.19 08:22

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Шереметьево" возобновил работу в штатном режиме после катастрофы Superjet "Аэрофлота", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в понедельник вечером.

"Работы на взлетно-посадочной полосе, на которую приземлился аварийный самолет, завершены. В аэропорту на вылет и прилет действуют обе полосы", - сказал представитель аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе, оперативные службы "Шереметьево" после завершения работы следственной бригады СКР и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК) на аэродроме "эвакуировали аварийное воздушное судно SSJ-100 и переместили его на удаленную стоянку, ликвидировав последствия авиационного происшествия".

"Аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию.

Сообщается, что авиакомпании посредством СМС-сообщений и телефонных звонков минимум за 5 часов информируют пассажиров отмененных либо отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе. Информацию о статусе рейсов можно уточнить в колл-центрах и на сайтах авиакомпаний и аэропорта Шереметьево.

Ранее сообщалось, что аэропорт в понедельник работал с ограничениями и использовал одну взлетно-посадочную полосу. Ограничения были введены в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета РФ.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.