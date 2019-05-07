Более 42 млн рублей выделили сахалинские власти погорельцам села Красногорск

07.05.19 08:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 мая. Interfax-Russia.ru - 7 мая. Interfax-Russia.ru - На оказание помощи и ликвидацию последствий пожара в селе Красногорск Томаринского района, где без жилья остались 20 семей, выделено 42,3 млн рублей из резервного фонда региона, сообщила министр соцзащиты Сахалинской области Елена Касьянова депутатам Облдумы во вторник.

"По поручению главы региона из резервного фонда выделено 42 млн 300 тыс. рублей. Из них 9,3 млн рублей будут направлены на выплаты единовременной помощи в размере 300 тыс. рублей на каждого члена семьи, еще 310 тыс. рублей - на приобретение предметов первой необходимости (по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи)", - рассказала она.

Почти 28 млн рублей выделены на покупку жилья на вторичном рынке для пострадавших семей - 7 однокомнатных и 13 двухкомнатных квартир. Еще 4,8 млн рублей потратят на саночистку территории сгоревших домов, на ремонт оконных рам в соседних домах, и на восстановление уличного освещения, где сгорели столбы и провода.

Е.Касьянова напомнила, что пострадавшие в настоящее время уже получают по 40 тыс. рублей (на каждого члена семьи) муниципальной матпомощи из районного бюджета.

В итоге семья из трех человек, например, получит 1 млн 50 тыс. рублей матпомощи из муниципального бюджета и областного резервного фонда, отметила министр.

В регионе действуют несколько пунктов сбора помощи пострадавшим красногорцам. В понедельник на трех автобусах им из Южно-Сахалинска доставили около 20 больших мешков одежды и постельных принадлежностей. В среду им отправят очередную партию собранной гуманитарной помощи.

Как сообщалось, 3 мая в результате сильного пожара, которым было охвачено 100 га земли, в селе Красногорск сгорели восемь домов, а также около 60 хозяйственных построек.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины возгорания.