В Приморье начата проверка по заявлениям туристов, пострадавших от "Скай Тревел"

07.05.19 08:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция в Приморском крае начала проверку после обращений жителей, которые не смогли улететь из Владивостока из-за невыполнения своих обязательств компанией по продаже авиабилетов "Скай Тревел" (Sky Travel).

"В полицию поступили заявления граждан о том, что одна из туристических фирм не выполняет условий договоров по предоставлению авиаперелетов. В настоящее время в полицию обратились 17 граждан", - сообщили во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в УМВД по Приморскому краю.

Заявления рассматриваются в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку. Полиция устанавливает круг потерпевших и сумму причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы в связи с деятельностью компании по продаже авиабилетов "Скай Тревел", из-за которой сотни человек не смогли воспользоваться авиаперевозкой с конца апреля по начало мая.

Так, компания "Скай Тревел" должна была отправить четыре творческих и спортивных детских коллектива из Приморья на конкурсы и соревнования, но не предоставила им заранее оплаченные билеты в Москву, Сочи и другие города, ранее сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Общее количество пострадавших превысило 250 человек, а стоимость билетов - 2,5 млн рублей.

Сведения об ООО "Скай Тревел" в Едином федеральном реестре туроператоров отсутствуют.

При содействии департамента туризма Приморья, эта компания осуществила первый возврат части денежных средств пострадавшим гражданам.

По данным "СПАРК-Интерфакс", турагентство "Скай Тревел" зарегистрировано в ноябре 2018 года. У ООО трое учредителей - Юлия Терещенко, Татьяна Страмилова и Виталий Беляев.

Учредители "Скай Тревел" объяснили все произошедшее техническим сбоем, который возник из-за московской компании "Туринфо группа РФР", через которую бронировались билеты. Однако в этой компании РСТ сообщили, что остановили выписку билетов для "Скай тревел" и аннулировали все неоплаченные брони, так как она не выполняла своих финансовых обязательства.