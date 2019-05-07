Танк Т-34 "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Приморье

07.05.19 08:50

© РИА Новости. Евгения Новоженина

7 мая. Interfax-Russia.ru - Восстановленный легендарный именной танк Великой Отечественной войны "Боевая подруга" впервые примет участие в торжественном прохождении войск Благовещенского гарнизона в Амурской области в День Победы, сообщает во вторник пресс-служба Восточного военного округа.

"Восстановленный танк Т-34 проедет по центральной улице Благовещенска впереди пешей колонны военнослужащих. На полигоне ДВОКУ (Дальневосточного объединенного командного училища - ИФ) танк прошел тестовую проверку ходовых характеристик после полного восстановления и косметическую покраску", - говорится в сообщении.

На танке реставраторы обновили исторические надписи и знаки: знак "Гвардия", белая стрела, строевой номер 585 и знаменитую надпись "Боевая подруга".

Всего в торжественном шествии в Благовещенске будет задействовано около 2 тыс. военнослужащих гарнизона, сотрудников силовых структур и ведомств региона, юнармейцев, казаков и ветеранов военной службы. Основную часть участников парада составят курсанты ДВОКУ, в том числе курсанты-иностранцы, которые обучаются в училище.

Ранее сообщалось, что Т-34 "Боевая подруга" восстановлен специалистами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Корпус легендарного танка был найден на одной из баз хранения страны. Выпускники училища искали и доставляли запчасти из всех уголков страны.

Боевая машина принимала участие в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончила войну под Кенигсбергом. О том, что танк является легендарным, свидетельствуют формуляр машины, оставшиеся надписи и знаки на башне.