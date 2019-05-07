Глава МЧС проверяет готовность Якутии к паводку

07.05.19 09:05

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

7 мая. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в Ленск, где совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым провел совещание по готовности подразделений к паводковому периоду, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На совещании отмечалось, что весеннее половодье на территории Якутии проходит в соответствии с прогнозом, подтопленных населенных пунктов нет.

"Для безаварийного пропуска паводковых вод на реках республики завершен комплекс превентивных мероприятий. На реках Лена, Алдан и Татта организована работа трех оперативных групп МЧС России по Якутии. Всего спланировано убытие девяти оперативных групп ведомства", - приводятся в сообщении слова Е.Зиничева.

Правительством региона уточнен реестр населенных пунктов, попадающих в зоны затопления. Так определено, что по риску весеннего половодья и дождевых паводков в зону возможного подтопления попадают 133 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований.

"Для ликвидации затороопасных участков и проведения экстренной эвакуации населения из зон возможных ЧС, создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в составе 16,521 тыс. человек, 2,169 тыс. единиц техники, 135 плавсредств", - отмечается в сообщении.

Ведомство планирует задействовать 15 воздушных судов гражданских авиакомпаний республики и авиационное звено Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России. Для мониторинга паводковой ситуации на реках республики также планируется привлечь два комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что от наводнения на реках Алдан, Амга, Индигирка, Колыма и Лена в 2018 году пострадали 63 населенных пункта в 15 районах Якутии. Было затоплено 1482 жилых дома, в которых проживают более 5 тыс. человек. На ликвидацию последствий паводка было направлено 1,5 млрд рублей, в том числе 815,5 млн рублей из федерального бюджета.

Сообщалось, что в 2019 году критический уровень половодья ожидается в 22 районах Якутии.