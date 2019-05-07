Потомкам четырех фронтовиков ВОВ вручили утерянные награды за подвиги

07.05.19 09:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 мая. Interfax-Russia.ru - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил утерянные награды потомкам четырех участников Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония состоялась в Екатеринбурге в общественной приемной президента РФ.

"Сегодня мы вручили награды четырем семьям потомков фронтовиков. Документы к орденам и медалям станут семейными реликвиями, будут передаваться от отца к сыну и символизировать подвиг, который совершил советский народ на полях сражений Великой Отечественной войны. Делать добрые дела - это то, к чему мы должны стремиться. И о том, какую страшную цену заплатили наши предки, забывать мы просто не имеем права, мы должны делать все, чтобы подобное не повторилось", - сказал А.Лапин, уточнив, что восстановить наградные листы помог военкомат Свердловской области.

Сын лейтенанта Павла Гукова Валерий получил на хранение документы к ордену Красной Звезды. Во время награждения В.Гуков отметил, что его отец был летчиком и трагически погиб в 1941 году, спустя полтора месяца после призыва.

Никифорова Светлана Федоровна получила неврученные ранее ее отцу награды - орден Красной Звезды и медаль "За отвагу". В 1944 году сержант Федор Шилков подбил и уничтожил две самоходных установки, одну пушку и до 15 солдат и офицеров противника, к награде представлен за смелость и мастерство в бою. А потомкам Петра Бармашова, который служил шофером и был контужен, вручили медаль "За боевые заслуги", которая была присвоена за добросовестное выполнение заданий в командировках на фронте.

Также командующий вручил документы к ордену Славы 3 степени дочери Андрея Бормотова, который получил серьёзное ранение перед самой победой в конце марта 1945 года. "Бормотов, будучи заряжающим 45-мм пушки на Первом Украинском фронте в уличном бою в населенном пункте западнее города Бунславу (Германия), вел огонь по зданию, в котором засели немцы и обеспечивал продвижение пехотных подразделений вперед. В этом бою Бормотов был тяжело ранен двумя пулями", - сказано в наградном листе.

Как пояснил журналистам военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин, в год в регионе вручают до 30 документов к государственным наградам, присвоенных за героизм в Великой Отечественной войне. "В преддверии 74-й годовщины Победы всего будет вручено восемь наград, часть которых сегодня торжественно передал командующий войсками округа. Остальные будут вручены на местах, то есть в городах и районах области", - сказал И.Лямин.