Взрыв на заводе: три человека погибли во время ремонтных работ
  
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарной выдаче паспортов жителям Донбасса
   
Катастрофа в Шереметьево: эксперты озвучили версии катастрофы в "Шереметьево"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
07.05.19 09:18

Потомкам четырех фронтовиков ВОВ вручили утерянные награды за подвиги

© РИА Новости. Максим Богодвид
7 мая. Interfax-Russia.ru - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил утерянные награды потомкам четырех участников Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония состоялась в Екатеринбурге в общественной приемной президента РФ.

"Сегодня мы вручили награды четырем семьям потомков фронтовиков. Документы к орденам и медалям станут семейными реликвиями, будут передаваться от отца к сыну и символизировать подвиг, который совершил советский народ на полях сражений Великой Отечественной войны. Делать добрые дела - это то, к чему мы должны стремиться. И о том, какую страшную цену заплатили наши предки, забывать мы просто не имеем права, мы должны делать все, чтобы подобное не повторилось", - сказал А.Лапин, уточнив, что восстановить наградные листы помог военкомат Свердловской области.

Сын лейтенанта Павла Гукова Валерий получил на хранение документы к ордену Красной Звезды. Во время награждения В.Гуков отметил, что его отец был летчиком и трагически погиб в 1941 году, спустя полтора месяца после призыва.

Никифорова Светлана Федоровна получила неврученные ранее ее отцу награды - орден Красной Звезды и медаль "За отвагу". В 1944 году сержант Федор Шилков подбил и уничтожил две самоходных установки, одну пушку и до 15 солдат и офицеров противника, к награде представлен за смелость и мастерство в бою. А потомкам Петра Бармашова, который служил шофером и был контужен, вручили медаль "За боевые заслуги", которая была присвоена за добросовестное выполнение заданий в командировках на фронте.

Также командующий вручил документы к ордену Славы 3 степени дочери Андрея Бормотова, который получил серьёзное ранение перед самой победой в конце марта 1945 года. "Бормотов, будучи заряжающим 45-мм пушки на Первом Украинском фронте в уличном бою в населенном пункте западнее города Бунславу (Германия), вел огонь по зданию, в котором засели немцы и обеспечивал продвижение пехотных подразделений вперед. В этом бою Бормотов был тяжело ранен двумя пулями", - сказано в наградном листе.

Как пояснил журналистам военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин, в год в регионе вручают до 30 документов к государственным наградам, присвоенных за героизм в Великой Отечественной войне. "В преддверии 74-й годовщины Победы всего будет вручено восемь наград, часть которых сегодня торжественно передал командующий войсками округа. Остальные будут вручены на местах, то есть в городах и районах области", - сказал И.Лямин.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.05.19 11:52
Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции
.
  07.05.19 11:33
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
.
  07.05.19 10:22
Движение в центре Москвы ограничено из-за генеральной репетиции парада
.
  07.05.19 09:36
Двух пациентов из сгоревшего в "Шереметьево" самолета могут выписать через 10 дней
.
  07.05.19 09:32
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая
.
  07.05.19 08:22
"Шереметьево" возобновило работу обеих взлетно-посадочных полос после катастрофы SSJ-100
.
  06.05.19 18:30
"Аэрофлот" выплатит по 5 млн рублей за каждого погибшего в катастрофе "Шереметьево"
.
  06.05.19 17:50
Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина
.
  06.05.19 14:44
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Калви
.
  06.05.19 14:22
Брату Кокорина отказали в возбуждении дела о побоях против Соловчука


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket