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07.05.19 09:23

Суд в Кемерово по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" начнется 16 мая

Фото Александра Левчука
7 мая. Interfax-Russia.ru - Участники судебного процесса по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" допросят около 600 человек, рассмотрение дела по существу начнется 16 мая.

"Допросить надо порядка 600 человек - это два десятка экспертов, около 500 потерпевших, плюс подсудимые и их адвокаты", - сказал судья Николай Быданцев на техническом заседании во вторник.

По его словам, первое заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 16 мая.

Н.Быданцев также сообщил, что "подсудимые и их защитники с материалами ознакомились".

На скамье подсудимых - экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре.

Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

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