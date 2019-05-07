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07.05.19 09:25

Ветераны ВОВ Сахалинской области получат ко Дню Победы по 50 тыс. рублей

© РИА Новости. Александр Кондратюк
7 мая. Interfax-Russia.ru - Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Сахалинской области, к 9 мая получат ежегодную выплату в размере 50 тыс. рублей, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

Для участников трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей эта выплата составляет 25 тыс. рублей.

"Такую материальную поддержку в этом году окажут 1 тыс. 68 жителям Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Более 23 тыс. сахалинских детей войны ко Дню Победы получат по 5 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, ветеранам предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, хирургического лечения заболеваний глаз, ремонту и изготовлению очков, бесплатному зубопротезированию один раз в пять лет.

С этого года участников и инвалидов войны, а также бывших несовершеннолетних узников фашизма обеспечивают бесплатными санаторно-курортными путевками в сахалинские учреждения. Детям войны компенсируют часть расходов на отдых в санаториях, расположенных на территории России. Размер выплаты составляет половину стоимости путевки, но не более 30 тыс. рублей.

Ветераны войны, как и все жители Сахалинской области старше 70 лет, имеют право на бесплатный проезд на внутригородском и межмуниципальном автотранспорте.

"На сегодняшний день в регионе решен жилищный вопрос для участников Великой Отечественной войны. В областном бюджете предусмотрена единовременная выплата на строительство или приобретение жилья для нуждающихся в этом. Право на такую меру соцподдержки имеют инвалиды и ветераны боевых действий, а также их вдовы, бывшие узники концлагерей, участники трудового фронта, признанные инвалидами", - сообщает пресс-служба.

По ее информации, с 2019 года до 5 млн рублей в год увеличена сумма адресной помощи тяжелобольным сахалинцам. Введены единовременные выплаты для инвалидов первой и второй групп на строительство и приобретение жилья (до 3,5 млн рублей) и единовременные выплаты для семей ветеранов боевых действий.

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