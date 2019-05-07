Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая

07.05.19 09:32

© РИА Новости. Илья Питалев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы 8 мая в 14:00 огласит приговор полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их приятелю Александру Протасовицкому по делу о двух драках в столице.

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 8 мая в 14:00", - объявила в понедельник судья Елена Абрамова.

В ходе прений сторон гособвинитель Светлана Тарасова попросила суд приговорить П.Мамаева и А.Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 годам колонии общего режима, признав всех четверых виновными по предъявленному обвинению.

Рассмотрение дела по существу, к которому суд приступил 9 апреля, заняло меньше месяца.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе, с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, К.Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе, с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Действия А.Протасовицкого квалифицированы так же, как и П.Мамаева.