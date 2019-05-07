Двух пациентов из сгоревшего в "Шереметьево" самолета могут выписать через 10 дней

07.05.19 09:36

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Двое пациентов, пострадавших в результате авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево", могут быть выписаны через 10 дней, еще двое продолжат лечение, заявил во вторник директор НИИ Вишневского Амиран Ревишвили.

"Двое пациентов (в состоянии средней степени тяжести - ИФ), которые перешли в клинику, еще побудут неделю - дней 10 в клинике, а дальше - реабилитация вне стен нашего центра, а два тяжелых пациента будут продолжать пока лечение", - сказал А.Ревишвили журналистам во вторник.

По его словам, "есть положительная динамика у этих двух человек, они переведены к нам в отделения, то есть из тяжелого состояния один пациент перешел в состояние средней тяжести, второй пациент также остается с ингаляционной травмой, но они уже в палатах, гуляют по территории института, у них были родственники вчера".

Он отметил, что еще один пациент, находившийся в тяжелом состоянии, также перешел в состояние средней тяжести, у него остается ингаляционная травма, врачи ему помогают, и, возможно, через два-три дня он также будет переведен в отделение.

"Пациентка самая тяжелая находится пока на искусственной вентиляции. Там тоже есть определенная положительная динамика, она тоже вступает в полный контакт. К сожалению, у нее выявились эрозии в желудке после гастроскопии, остаются осложнения, связанные с дыхательными путями. Все это требует лечебных мероприятий интенсивных, но состояние ее стабильно тяжелое... Но она в сознании. Вчера был осмотр дыхательных путей, думаем, трубка (оттуда) будет удалена", - сказал А.Ревишвили.

Он добавил, что родственники посетили всех пациентов. Также работают психологи - "шоковое состояние сохраняется, но у многих регрессирует, становятся более социально реабилитированными".

По его словам, во вторник их психологическое состояние "намного лучше, улыбки на лицах пациентов, особенно тех, кто сам может обслуживать себя, выходит во двор".

"У одного из пациентов погиб друг, они вместе летели на отдых. Это травма одна из основных, которая довлеет, он переживает. Друг находился на задних местах", - сказал А.Ревишвили.

Директор центра добавил, что все пациенты - жители других регионов: Краснодара, Подмосковья, Волгограда, но они "пройдут полную реабилитацию в Москве".

Он отметил, что врачи еще пока могут ожидать осложнений в состоянии пациентов, но надеются, "что их будет в минимальном количестве, мы с этим справимся".

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.