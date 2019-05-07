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07.05.19 09:45
Психологи продолжат работать в аэропорту Мурманска до середины мая
По его словам, за каждой семьей жертв и пострадавших самолета авиакомпании "Аэрофлот" Superjet-100, который потерпел аварию в аэропорту "Шереметьево" 5 мая, закреплён психолог. При этом психологическая поддержка оказывается как в аэропорту Мурманска, так и по прилету в Москву.
"Организовано тесное взаимодействие со всеми психологами, имеющимися на территории Мурманской области, это не только психологи МЧС России, но и всей территориальной группировки, поэтому за каждой семьей отдельно закреплена группа психологов, которая работает адресно", - сказал Р.Назаров.
По его словам, группировка психологов будет работать еще "в течение полутора-двух недель".
В региональном главке МЧС отмечают, на "горячую линию" за сутки поступило более 250 обращений, непосредственно в аэропорту за помощью к психологам обратились 18 родственников жертв и пострадавших на SSJ 100.
Вместе с тем, дежурящие в аэропорту психологи также помогают другим людям, чтобы снизить "общий уровень напряженности среди пассажиров". Такая помощь уж потребовалась шести людям.
"Есть некоторые психосоматические признаки, расстройства у пассажиров", - пояснил Р.Назаров.
В МЧС намерены оказывать психологическую поддержку пострадавшим и их родным по прошествии времени после авиакатастрофы.
Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших - 26 жителей Мурманской области, включая двух детей и двух сотрудников региональных министерств. Позднее начальник пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер уточнила "Интерфаксу", что среди погибших десять мурманчан, а министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что среди погибших - один ребенок.
Позднее власти Мурманской области приступят к обсуждению установки мемориала в память о жертвах авиакатастрофы. По мнению А.Чибиса, "конечно, важно, чтобы был общественный консенсус, как достойно и правильно увековечить память погибших".
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
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