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Психологи продолжат работать в аэропорту Мурманска до середины мая

Фото "Интерфакса"
6 мая. Interfax-Russia.ru - Психологи, которые с воскресенья работают в аэропорту Мурманска, продолжат дежурство до середины мая, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

По его словам, за каждой семьей жертв и пострадавших самолета авиакомпании "Аэрофлот" Superjet-100, который потерпел аварию в аэропорту "Шереметьево" 5 мая, закреплён психолог. При этом психологическая поддержка оказывается как в аэропорту Мурманска, так и по прилету в Москву.

"Организовано тесное взаимодействие со всеми психологами, имеющимися на территории Мурманской области, это не только психологи МЧС России, но и всей территориальной группировки, поэтому за каждой семьей отдельно закреплена группа психологов, которая работает адресно", - сказал Р.Назаров.

По его словам, группировка психологов будет работать еще "в течение полутора-двух недель".

В региональном главке МЧС отмечают, на "горячую линию" за сутки поступило более 250 обращений, непосредственно в аэропорту за помощью к психологам обратились 18 родственников жертв и пострадавших на SSJ 100.

Вместе с тем, дежурящие в аэропорту психологи также помогают другим людям, чтобы снизить "общий уровень напряженности среди пассажиров". Такая помощь уж потребовалась шести людям.

"Есть некоторые психосоматические признаки, расстройства у пассажиров", - пояснил Р.Назаров.

В МЧС намерены оказывать психологическую поддержку пострадавшим и их родным по прошествии времени после авиакатастрофы.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших - 26 жителей Мурманской области, включая двух детей и двух сотрудников региональных министерств. Позднее начальник пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер уточнила "Интерфаксу", что среди погибших десять мурманчан, а министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что среди погибших - один ребенок.

Позднее власти Мурманской области приступят к обсуждению установки мемориала в память о жертвах авиакатастрофы. По мнению А.Чибиса, "конечно, важно, чтобы был общественный консенсус, как достойно и правильно увековечить память погибших".

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

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