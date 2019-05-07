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07.05.19 09:49

Речная навигация между Хабаровском и китайским Фуюанем стартует 8 мая

© РИА Новости. Игорь Онучин
7 мая. Interfax-Russia.ru - Международная речная навигация между Хабаровском и Фуюанем (КНР) откроется 8 мая, решение было принято на координационном совета речного пункта пропуска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"У хабаровчан появилась возможность в праздничный день посетить соседний Фуюань, как и у китайских туристов встретить День Победы в городе воинской славы Хабаровске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году открытие навигации пройдет позже из-за рекордно низкого уровня реки Амур. Компании-перевозчику пришлось провести дноуглубительные работы у береговой линии.

"Накануне караван из двух веранд и дебаркадеров был установлен около причала N1 речного вокзала. До 6 мая подключили все системы водоснабжения, электроснабжения, линий связи, необходимые для обеспечения работы государственных контрольных служб, оформляющих прибытие и убытие судов и туристов", - отмечается в сообщении.

В прошлом году через пункт пропуска в Хабаровске за сезон международной речной навигации в Фуюань выехало 47 351 человек. В зимний период между городами действует воздушное сообщение.

Как уточнили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства, в 2018 году Хабаровск посетило 54 тысячи иностранных туристов. Из них 5 тысяч - граждане КНР. Самым популярным местами посещения по-прежнему остаются музеи и достопримечательности краевой столицы.

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