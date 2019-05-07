Спасатели эвакуировали девять рыбаков с озера в ХМАО

07.05.19 09:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 мая. Interfax-Russia.ru - Спасателям пришлось эвакуировать рыбаков с озера Ендра в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба КУ "Центроспас-Югория" во вторник.

"Накануне поисковая группа выезжала на озеро Ендра, откуда поступило сообщение о помощи в эвакуации девяти человек. Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавших, в медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в КУ "Центроспас-Югории", рыбаки приехали на озеро на вездеходе, который затонул.

"Их вездеход затонул, поблизости не было населенных пунктов. Люди эвакуированы в Ханты-Мансийск", - сказал собеседник агентства.