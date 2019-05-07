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07.05.19 09:55
Ветераны на Камчатке спустили венок в Тихий океан в память о погибших моряках
В мероприятии также приняли участие, военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и представители администрации Камчатского края.
"На одном из кораблей соединения охраны водного района они вышли в море, где на траверзе мысов Маячный и Безымянный прошел траурный митинг. Участники памятного мероприятия возложили на воду венок и цветы в память о погибших моряках-тихоокеанцах", - говорится в сообщении.
В этот же день воинские почести будут отданы морякам, погибшим при боевом тралении у Камчатских берегов и бойцам Курильского десанта.
Корабль совершит переход в район, где в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Корабли, проводившие в составе отряда обезвреживании минных полей в Авачинском заливе, подорвались и затонули. В той трагедии погибли 35 человек.
В точке гибели кораблей на воду опустят венок и матросскую бескозырку с красной звездой.
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