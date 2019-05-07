Ветераны на Камчатке спустили венок в Тихий океан в память о погибших моряках

07.05.19 09:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 мая. Interfax-Russia.ru - Ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил приняли участие в траурном митинге, который прошел 7 мая на Камчатке, сообщает во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

В мероприятии также приняли участие, военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и представители администрации Камчатского края.

"На одном из кораблей соединения охраны водного района они вышли в море, где на траверзе мысов Маячный и Безымянный прошел траурный митинг. Участники памятного мероприятия возложили на воду венок и цветы в память о погибших моряках-тихоокеанцах", - говорится в сообщении.

В этот же день воинские почести будут отданы морякам, погибшим при боевом тралении у Камчатских берегов и бойцам Курильского десанта.

Корабль совершит переход в район, где в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Корабли, проводившие в составе отряда обезвреживании минных полей в Авачинском заливе, подорвались и затонули. В той трагедии погибли 35 человек.

В точке гибели кораблей на воду опустят венок и матросскую бескозырку с красной звездой.