Начало застройки земель старого аэропорта Ростова-на-Дону возможно в 2019 году - губернатор

07.05.19 08:52

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

7 мая. Interfax-Russia.ru - Реализация проекта по застройке территории старого аэропорта Ростова-на-Дону может начаться уже в 2019 году, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24", отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы рассчитываем, что на старт мы выйдем уже в текущем году. Это будет начало практической работы. Наверное, это не строительные работы непосредственно, а некие условия, которые будут приняты, и реализация этого проекта, громадного микрорайона внутри нашего города, должна не ухудшить среду обитания. Этот проект даже не на пятилетие. Это крупный проект, который может отрабатываться от 10 до 15 лет при очень высокой организации качества работ", - сказал В.Голубев.

Он также отметил, что создана рабочая группа для его реализации.

"Мы должны согласовывать с потенциальными инвесторами условия, при которых они захотят реализовывать масштабный инвестиционный проект. Там есть социальные проекты, социальная нагрузка, которую мы должны реализовать. К этому относятся и дороги, и коммуникации, и школы, и сады, объекты здравоохранения", - сказал губернатор.

По его словам, реализация подобных проектов должна положительно отразиться на качестве жизни населения. "Это должен быть не жилой, а живой микрорайон. В нем должна быть и работа, и отдых, и комфортная жизнь", - подчеркнул В.Голубев.

Как сообщалось ранее, в январе 2019 года в ходе ежегодной пресс-конференции В.Голубев говорил, что реализация проекта по застройке земель старого аэропорта Ростова-на-Дону затягивается.

"Дело, прежде всего, в том, чтобы разобраться с механизмом вовлечения участка непосредственно в строительство. Эта работа продолжается, есть рабочие группы. До конца этого года будем встречаться, обсуждать порядок вхождения инвесторов", - отмечал губернатор.

По его словам, площадь застройки составляет порядка 350 га. Идея проекта предусматривает возведение многоквартирных домов высотой до 12 этажей, объектов социальной инфраструктуры, рекреационной зоны. Ожидается, что в результате реализации проекта на данной территории будут проживать 100 тыс. человек.

В декабре 2017 года в Ростовской области был введен в строй аэропортовый комплекс "Платов" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова"), который впервые в РФ был построен "с нуля" частным инвестором - ГК "Ренова". Общий объем финансирования проекта составил 47 млрд рублей, из которых частные инвестиции - 19 млрд рублей (собственные средства "Реновы", а также привлеченные у Газпромбанка) (MOEX: GZPR).

В отношении территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, который находится в черте города, планируется реновация. В феврале 2018 года занимавший в то время должность министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов сообщал журналистам, что "Ренова" разработала бизнес-план застройки территории старого аэропорта с объемом инвестиций более 200 млрд рублей. Н.Безуглов не исключал того, что застройщиком территории станет сама "Ренова", поскольку, по его словам, "в России очень мало компаний, которые имеют достаточно" оборотных средств для реализации столь крупного инвестиционного проекта.

В октябре 2018 года власти Ростовской области отказали ООО "Аэро-Сити" в предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков для реализации инвестпроекта "Реновация территории аэропорта Ростова-на-Дону". Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства региона. "Аэро-Сити" рассчитывала без проведения торгов получить в аренду два земельных участка площадью 850,733 тыс. кв. м и 2,652 млн кв. м на территории старого аэропорта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Аэро-Сити" основано в апреле 2016 года. Основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным владельцем компании является АО "Ростоваэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов").