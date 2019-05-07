Транспортная полиция Крыма получила катер проекта "Мангуст"

07.05.19 09:58

© РИА Новости. Андрей Иглов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Катер проекта "Мангуст", предназначенный для патрульных, инспекционных, спасательных и оперативно-розыскных мероприятий в море, прибыл в севастопольское линейное отделение полиции из Новороссийска, сообщила пресс-служба крымского ЛУ МВД РФ на транспорте во вторник.

"Мангуст" позволит проводить многосуточные рейдовые мероприятия без захода в порты, так как оборудован всем необходимым для проживания нескольких человек, помимо экипажа", - приводятся в пресс-релизе слова врио начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте Дениса Никанорова.

"Мангуст" планируется использовать по всему южному побережью Крыма.

Катер может доставить следственно-оперативную группу к недоступному с суши месту чрезвычайного происшествия.

На вооружении у "Мангуста" находится тепловизор, видеорегистраторы и система позиционирования ГЛОНАСС/GPS. Судно оборудовано компьютерной и цифровой техникой. На бортах судна размещены фары-искатели, радиостанции морского и речного диапазонов.

Длина катера составляет 19 метров, вес - 30 тонн. Две водометных силовых установки разгоняют судно до 100 км/час.

Катера проекта 12150 "Мангуст" - серия быстроходных глиссирующих катеров прибрежной зоны. Они предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней и в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи для морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.