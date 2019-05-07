Минобороны рассекретило документы, посвященные обороне Севастополя

07.05.19 10:13

© РИА Новости. Василий Батанов

7 мая. Interfax-Russia.ru - К 75-й годовщине освобождения Севастополя от фашистов на сайте Минобороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны во вторник.

"Среди документов, представленных на портале, - итоговая оперативная сводка и журнал боевых действий войск Приморской армии, схема оборонительных сооружений наземной группировки противника и базирования авиации в районе города Севастополя с данными аэрофотосъемки и трофейными материалами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди исторических документов есть показания пленного немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера, где, кроме сведений о настроениях в германских войсках, имеется описание штурма бойцами Красной Армии Сапун-горы.

Также там представлены майские номера газет 4-го Украинского фронта "Сталинское знамя" и 279-й стрелковой дивизии, в которых опубликованы материалы о мужестве и героизме воинов в ходе боев по освобождению Севастополя и других крымских городов.

В мультимедийном разделе впервые опубликованы фотоснимки городских улиц и зданий, сделанные участниками освобождения Севастополя. На фотографиях запечатлены разрушения, оставленные при отступлении фашистскими войсками.