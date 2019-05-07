Движение в центре Москвы ограничено из-за генеральной репетиции парада

07.05.19 10:22

Фото "Интерфакса"

7 мая. Interfax-Russia.ru - Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во вторник в Москве, в связи с чем движение автомобильного и общественного транспорта в центре Столицы будет частично перекрыто.

В репетиции примут участие 35 парадных расчетов, сухопутная техника и авиация. В этом году в параде участвуют пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор", а также другая техника.

В воздушной части репетиции примут участие более 70 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ; Ми-28Н; Ка-52; Ми-24 и самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78.

В этом году в параде впервые принимают участие курсанты московского университета МВД им В.Кикотя, женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны и кадеты корпуса Следственного комитета им Александра Невского.

Среди других новинок парада этого года - автоматы АК-12, которыми будет вооружен расчёт Рязанского училища ВДВ. Кроме того, в параде впервые принимают участие автомобили Aurus.

В связи с репетицией Парада часть московских улиц будет перекрыта. Как сообщили в центре организации дорожного движения с 5:30 до 08:00 и с 10:00 до окончания репетиции будут перекрыты улицы Мневники и Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня, баррикадная, Садовая-Кудринская и Триумфальная площадь.

Кроме того, с 5:30 до конца репетиции будет перекрыта Тверская улица от Страстного бульвара до Моховой, Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Болотная, Раушская, Софийская и частично Садовническая набережны. Также движение будет полностью перекрыто на части улиц Болотного острова, Гончарном, Большом и малом Москворецком мостах и Моховой улице.

Также с 10 утра до окончания мероприятия будет перекрыто движение по Большому каменному мосту, Боровицкой площади, Воздвиженке, Новому Арбату, Садовому кольцу от Тверской улицы до нового Арбата, частично 1-й и 2-й Брестской улице.

Также с ограничениями будут работать аэропорты, в частности Шереметьево закроют с 10:40 до 11:05, "Внуково" с 10:50 по 11:15, "Домодедово", "Остафьево" и "Жуковский" с 10:50 до 11:20.

Изменится также режим работы станций московского метрополитена. На время репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Также будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы; со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда