Почти 800 петербуржцев пострадали от укусов клещей за две недели

07.05.19 10:24

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 мая. Interfax-Russia.ru - С начала сезона в медицинские учреждения Петербурга с жалобой на присасывание клещей обратились 890 человек, в том числе 145 детей, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

В черте города пострадавших от присасывания клещей - 107 человек, из них больше всего случаев зафиксировано на территории Пушкинского района - 48 человек, Курортного - 18, Красногвардейского - 17.

Всего с начала сезона активности клещей в Петербурге зарегистрировано два случая заболевания клещевым иксодовым бореллиозом, оба у детей. Количество обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей не превышает среднемноголетних показателей, подчеркивают в управлении.

Как сообщалось, за первые три недели апреля в медучреждения города обратились 97 пострадавших от укусов клещей.