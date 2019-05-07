Два жителя Саратова стали фигурантами уголовного дела за осквернение танка Т-34

07.05.19 10:34

© РИА Новости. Антон Денисов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении двоих местных жителей, подозреваемых в осквернении памятника танкистам "Танк Т-34/85 Мать-Родина", сообщает пресс-служба ГУ МВД региона во вторник.

Дело будет расследоваться по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм), подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы, говорится в пресс-релизе.

Танк Т-34, стоящий на постаменте на улице Танкистов в Саратове, был облит красной краской в ночь на 30 апреля.

Как сообщалось, ранее один из задержанных признался, что облил памятник краской, поскольку ему "не понравился цвет танка", он, по мнению мужчины, "должен быть темно-зеленого цвета".